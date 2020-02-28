Тысячи платных интимных фото и видео девушек оказались в открытом доступе

Тысячи платных интимных фото и видео девушек из сервиса OnlyFans оказались в открытом доступе. Как сообщает The Verge, общий размер файлов составляет более 1,6 терабайта.

По данным ресурса, архив представляет собой сбор снимков и роликов с аккаунтов сотен девушек, которые используют сервис именно для продажи порнографических изображений.

В OnlyFans пояснили, что это не является утечкой данных, а в системе компании не обнаружили каких-либо свидетельств взлома. По их информации, файлы были собраны в один архив из множества разных источников, в том числе из соцсетей. Изучив архив, журналисты также пришли к выводу, что его сборкой занимались несколько пользователей. Они сначала платили за контент, а после делились им с остальными. Постепенно и была собрана база.

Пользовательницы OnlyFans зачастую используют сервис для того, чтобы продавать за деньги свои интимные фото и видео. Среди тех, кто создал там аккаунты, значатся модели и блогерши. Ссылку на профиль в OnlyFans они оставляют в соцсетях.

Ранее популярный порносайт YouPorn выпустил специальное приложение, чтобы облегчить просмотр роликов для взрослых. В нем пользователи листают короткие версии видео, и, если какой-то ролик кажется им интересным, нужно свайпнуть влево для перехода к просмотру.

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