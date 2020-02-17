Парень и девушка сняли любительское порно в святыне и оказались в розыске

Власти Мьянмы разыскивают парня и девушку из-за съемок любительского порно в святыне страны. Как сообщает The Myanmar Times, их намерены наказать за оскорбление религиозного места.

По данным издания, в настоящее время власти пытаются идентифицировать и найти пару, которая сняла ролик в святыне в древнем городе Паган. В министерстве туризма рассказали, что отправили фото иностранцев менеджерам множества отелей Мьянмы для ускорения процесса поиска.

Чиновник из ведомства рассказала изданию, что туристы хоть и оказались в розыске, но могли уже покинуть страну. В Мьянме секс в святыне посчитали преступлением в отношении религии, иностранцам в случае поимки может грозить до двух лет тюрьмы.

Эротический ролик, снятый в Пагане, обнаружили пользователи одного из порносайтов. В профиле на ресурсе указано, что ролик опубликовали 23-летние итальянцы. Как отмечает газета, жители страны были возмущены подобным видео и призвали власти усилить меры безопасности в туристических местах.

Ранее жительница Японии Юко Огасавара (Yuko Ogasawara) рассказала, что в 81 год решилась стать порноактрисой. По словам женщины, новая работа помогла ей обрести счастье. Она также рассказала о своем становлении в индустрии порно.

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