Муж наткнулся на порно с женой и захотел развестись

В Индии 32-летняя женщина в «образовательных целях» заставила мужа смотреть порно: она хотела, чтобы супруг подражал действиям актеров во время секса с ней. Как сообщает The Times of India, вскоре мужчина наткнулся на эротический ролик с участием жены, из-за чего решил развестись.

Пара познакомилась в интернете, и в 2018 году сыграла свадьбу. Женщина рассказала супругу о том, что однажды состояла в серьезных отношениях, но давно рассталась с бывшим возлюбленным.

Мужчина посетовал на то, что в отношениях была одна серьезная проблема: жена заставляла его смотреть порно. Он не привык к подобным видео, однако делал это ради нее.

Однажды супруг увидел на телефоне жены секс-видео, в котором она была с другим мужчиной. Женщина объяснила, что в этом ролике она снялась со своими бывшим бойфрендом. Ролик она объяснила попыткой шантажа с его стороны.

Позже он случайно нашел порно с участием жены в интернете. Когда супруг потребовал объяснений, женщина призналась, что до замужества у нее было много сексуальных партнеров. При этом она подчеркнула, что не публиковала интимные видео в сеть.

Расстроенный мужчина ушел от жены и начал жить отдельно. После случившегося он настаивает на разводе, а жена хочет сохранить брак и призывает его забыть о прошлом.

Ранее сообщалось, что по подозрению в избиении бойфренда была арестована порнозвезда Джесси Джейн. Актрису обвинили в домашнем насилии. Предполагается, что во время ссоры она избила своего бойфренда по лицу, а также укусила руку.

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