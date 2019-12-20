Смотрящий порно на борту самолета пассажир вызвал споры в сети

Пользователи сети поспорили из-за пассажира самолета, который во время перелета смотрел порнофильм. Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter.

В ролике запечатлено, как мужчина смотрит на планшете, стоящем на откидном столике, эротический фильм. «Самый смелый человек во Вселенной. Дрожь берет в его присутствии», — говорится в подписи к видео.

Пользователи Instagram, где также было опубликовано видео, отреагировали на пост в комментариях. «Что не так с этими людьми? Никакого внутреннего монолога», — написал один. «Отвратительно. Просто отвратительно», — высказался другой. «Кто пустил этого пассажира на борт?» — задался вопросом третий. Однако нашлись и те, кто встал на защиту пассажира. «Не вижу в этом ничего такого», «Ну, зато видны его руки», «Он хотя бы в наушниках», — писали они.

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