Раскрыты привычки россиян в полетах на самолете

Российские туристы рассказали о том, чем они привыкли заниматься во время авиапутешествий. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным результатам, большинство респондентов (40 процентов) предпочитают спать во время перелета. Для этого они, как правило, надевают комфортную одежду и берут с собой на борт подушки, маски для сна и беруши. Кроме того, некоторые пассажиры намеренно не высыпаются накануне рейса, а другие — принимают снотворное.

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Также многие российские туристы (29 процентов) во время путешествий на самолете пользуются мультимедийными сервисами — смотрят фильмы и слушают музыку — на собственных гаджетах или на бортовых устройствах. При этом 17 процентов опрошенных рассказали, что привыкли проводить время в полете за чтением, а 14 процентов — за играми, например, в шахматы.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 26 тысяч пользователей сервиса.

24 августа прошлого года эксперты индустрии путешествий рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы легче перенести длительный перелет. Во-первых, специалисты порекомендовали следить за питанием за 24 часа до полета. «Алкоголь и кофеин могут сильно навредить качеству сна, поэтому необходимо избегать употребления продуктов с их содержанием», — объяснила доктор Шелби Харрис.

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