Раскрыт досуг пассажиров поезда в Крым

Пассажиры поездов, которые будут курсировать между Москвой, Санкт-Петербургом и Крымом, во время досуга в поездке смогут воспользоваться специальными досуговыми сервисами. Об этом сообщил представитель компании-оператора перевозок на полуостров «Гранд Сервис Экспресс», передает в пятницу, 6 декабря, агентство «Москва».

Так, в каждом из вагонов будет доступен информационно-развлекательный сервис с набором фильмов, книг, газет и музыки. Кроме того, пассажиры смогут посетить вагон-ресторан и приобрести чайную и сувенирную продукцию у проводников.

Наконец, путешествующим в вагонах повышенной комфортности — купе и СВ — предоставят предоплаченное гарантированное питание — горячий завтрак или ужин. Вдобавок они смогут получить дорожный набор, в который входят тапочки, зубная паста и щетка, а также дополнительно беруши, маска для глаз и освежающие салфетки.

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Ранее в пятницу сообщалось, что перевозка домашних животных в плацкартных вагонах крымских поездов будет запрещена. Путешествовать с питомцами разрешено в вагонах повышенной комфортности при условии, что их владельцы выкупят целое купе. Дополнительная плата при этом за провоз взиматься не будет.

На первые поезда из Москвы в Симферополь и в обратном направлении проданы почти все билеты. Они стали доступны к покупке 8 ноября. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.

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