Оценена стоимость новогодней поездки в Крым

Специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» сравнили стоимость поездки на различном транспорте из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым на период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно результатам анализа, цена билета на поезд до Симферополя с 24 декабря по 9 января оказалась в 1,7 раза меньше и по обоим маршрутам в среднем составила 4789 рублей, а на самолет — 8063 рубля.

При этом средняя стоимость железнодорожного билета по направлению из Москвы — 5176 рублей, из Санкт-Петербурга — 4818 рублей, а цена авиабилетов по аналогичным маршрутам — 7582 и 8748 рублей соответственно.

Отмечается, что в рамках исследования рассматривались билеты на поезд в плацкартных или купейных вагонах, а также на эконом-класс в самолете. Для корректного сравнения принималась в расчет стоимость маршрута именно до Симферополя (поезд из Санкт-Петербурга следует с остановкой в республиканском центре до Севастополя).

30 ноября сообщалось, что на первые поезда из Москвы в Симферополь и в обратном направлении проданы почти все билеты. По информации на вечер пятницы, 29 ноября, на поезд №27 из столицы в административный центр Крыма с отправлением 24 декабря проданы 694 билета (80,6 процента), а на поезд, отправляющийся днем позже, — 741 билет (86,2 процента).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!