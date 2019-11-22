Стало известно о возможном появлении нового способа добраться в Крым

Власти Краснодарского края рассматривают возможность запуска электропоездов между Кубанью и Крымом. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, передает в пятницу, 22 ноября, ТАСС.

«Почему бы нет?» — ответил он на вопрос о вероятности введения такого маршрута, подчеркнув, что инициатива пока находится в стадии разработки и ее цена «достаточно высока». Кондратьев добавил, что идея может быть реализована за счет государственно-частного партнерства.

Как утверждает губернатор, активное транспортное сообщение между регионами, которые, по его словам, являются «одним большим черноморским курортом России», поспособствует привлечению туристов. «Мы со своей стороны должны создать условия, наращивать качество услуг», — заметил он.

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19 ноября вице-премьер Максим Акимов доложил президенту России Владимиру Путину о колоссальном спросе на железнодорожные билеты в Крым и добавил, что в результате активных онлайн-покупок возникли проблемы с сайтом компании-перевозчика.

Билеты на поезда в Крым стали доступны к покупке 8 ноября. Приобрести их можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря. Стоимость начинается от 2 966 рублей.

Кроме того, стало известно, что перечень городов, из которых будут запущены поезда на полуостров, расширится. В частности рассматривается возможность запуска в республику составов из Кисловодска, Краснодара, Екатеринбурга и Мурманска.

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