Путину доложили о колоссальном спросе на билеты в Крым

Вице-премьер Максим Акимов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе продаж железнодорожных билетов в Крым. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Вы знаете, Владимир Владимирович, у нас колоссальный спрос обнаружился, несколько даже неожиданный для нас», — отметил Акимов и добавил, что в результате активных онлайн-покупок возникли проблемы с сайтом компании-перевозчика.

В ответ глава государства поинтересовался: «Перегрузка?» Вице-премьер ответил утвердительно, объяснил сбой слабыми «вычислительными мощностями» и подчеркнул, что в целом в сфере железнодорожных перевозок наблюдается положительная динамика и прирост доходов.

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14 ноября сообщалось, что стоимость билета на поезд в Крым будет устанавливаться ниже цен на авиабилеты по аналогичному маршруту. При этом стоимость билетов на самолет станет ориентиром для формирования ценового предложения. Кроме того, стало известно, что перечень городов, из которых будут запущены поезда в Крым, расширится. В частности рассматривается возможность запуска в республику составов из Кисловодска, Краснодара, Екатеринбурга и Мурманска.

Билеты на поезда в Крым стали доступны к покупке 8 ноября. Приобрести их можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря. Отмечалось, что стоимость билетов будет начинаться от 2966 рублей.

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