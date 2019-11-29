Отель в Крыму признали лучшим в мире

Крымский отель Mriya Resort & SPA стал победителем в нескольких номинациях ежегодной премии World Travel Awards. Об этом сообщается на сайте организации.

Пятизвездочная гостиница в Ялте взяла приз в номинации «Ведущий мировой курорт для отдыха», «Ведущий мировой оздоровительный курорт», «Ведущий мировой семейный курорт с виллами класса люкс» и «Ведущая мировая управляющая компания в сфере туризма и индустрии гостеприимства».

Вице-премьер Крыма Ирина Кивико поблагодарила всех за поддержку на своей странице в Facebook и отметила, что в финале принимали участие 332 компании из 89 стран.

Ранее 28 ноября сообщалось, что Москва выиграла премию World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город». Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, в этом году город посетили 19,5 миллиона туристов и 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали в столицу на день.

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