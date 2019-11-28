Москву признали лучшим городом для туристов в мире

Москва выиграла премию World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город». Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Instagram.

«Спасибо за признание! Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей», — написал Собянин. По его словам, в этом году город посетили 19,5 миллионов туристов и 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали в столицу на день.

Помимо Москвы в номинации были представлены такие города как Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие, сообщается на сайте мэра Москвы.

Кроме того, в следующем году финал премии пройдет именно в российской столице. В этом году церемония награждения прошла в оманском городе Маскат.

Премия World Travel Awards вручается с 1993 года. Считается одной из наиболее престижных наград в области туризма.

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