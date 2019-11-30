На поезда в Крым продали почти все билеты

На первые поезда из Москвы в Симферополь и в обратном направлении проданы почти все билеты. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД).

По информации на вечер пятницы, 29 ноября, на поезд №27 из столицы в административный центр Крыма с отправлением 24 декабря проданы 694 билета (80,6 процента), а на поезд, отправляющийся днем позже, — 741 билет (86,2 процента). В обратном направлении спрос еще выше. На первый поезд №28, который отправляется из Симферополя 26 декабря, реализовано 748 билетов (86,9 процента), а на поезд 27 декабря — 809 (94 процента). Вместимость поезда составляет 860 мест.

Чуть меньшей популярностью пользуется поезда из Санкт-Петербурга в Симферополь и обратно. При вместимости 750 мест на первый поезд из Северной столицы в Крым продано 412 мест (54,9 процента), а в обратном направлении — 368 мест (49,2 процента).

Продажи билетов с материковой России на полуостров Крым стартовали 8 ноября. Всего на настоящий момент реализовано уже более 36,2 тысячи мест. Старт движения запланирован на 24 декабря.

Ранее в ноябре вице-премьер Максим Акимов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе продаж железнодорожных билетов в Крым. «Вы знаете, Владимир Владимирович, у нас колоссальный спрос обнаружился, несколько даже неожиданный для нас», — отметил Акимов.

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