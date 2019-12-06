Пассажирам с питомцами откажут в поездках на крымском поезде в плацкарте

Перевозка домашних животных в плацкартных вагонах поездов в Крым будет запрещена. Об этом сообщил представитель компании-оператора перевозок на полуостров «Гранд сервис экспресс», передает в пятницу, 6 декабря, агентство «Москва».

По его словам, путешествовать с питомцами разрешено в вагонах повышенной комфортности — купе и СВ — при условии, что их владельцы выкупят целое купе. Дополнительная плата за провоз взиматься не будет, заметил источник.

Собеседник агентства уточнил, что в железнодорожном путешествии, согласно требованиям законодательства, без дополнительных услуг разрешен провоз мелких животных — собак, грызунов, кошек, птиц в специальных клетках или контейнерах — или одной крупной собаки.

Материалы по теме «Прыгнул — и омолодился!» Море, парус, шашлыки: как выглядит отпуск на яхте в Крыму

4 декабря жители Крыма заметили на мосту через Керченский пролив мчащийся двухэтажный железнодорожный состав. Они стали свидетелями тестового запуска состава, который в конце декабря начнет курсировать между полуостровом и другими российскими регионами.

На первые поезда из Москвы в Симферополь и в обратном направлении проданы почти все билеты. Они стали доступны к покупке 8 ноября. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах или на официальном сайте оператора. Первый поезд из Санкт-Петербурга на полуостров отправится 23 декабря, а из Москвы — 24 декабря.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!