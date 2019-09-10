Раскрыты самые раздражающие ситуации в самолетах

Авиапассажиры рассказали о ситуациях, которые их больше всего раздражают во время перелетов. Об этом пишет Daily Mail.

Дискуссия началась на портале Reddit посте того, как один из пользователей задал вопрос: «Что вас больше всего бесит, когда вы путешествуете самолетом?»

Так, юзер под никнеймом WhenInDoubt_Kamoulox заявил, что ненавидит людей, которые толпятся перед выходом на посадку и создают огромную очередь. «Из-за того что некоторые хотят быть первыми, всем остальным приходится выбирать между тем, чтобы сесть в самолет последними, и тем, чтобы стоять полчаса в очереди», — возмутился мужчина. Он также добавил, что его раздражают и те, кто стремится первыми покинуть самолет после приземления.

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Другая пользовательница TonkaButt призналась, что терпеть не может попутчиков, которые аплодируют пилоту после посадки, а AlliCakes — незнакомцев, которые пытаются завязать с ней беседу. «Я не против поболтать, но когда двери самолета закрываются и мы взлетаем, пожалуйста, оставьте меня в покое, если это не что-то крайне важное, как, например, сходить в туалет», — пояснила она.

Еще одной популярной у комментаторов проблемой стали соседи спереди, которые откидывают спинки своих кресел без предварительного предупреждения. «Я понимаю, что это их право. Но я тоже имею право остаться с целой головой», — высказалась одна из них.

Многие отметили, что их бесит, когда сотрудники аэропорта меняют выход за несколько минут до посадки. Другие нашли самым большим разочарованием во время перелета плачущего ребенка по соседству.

В марте онлайн-сервис поиска и бронирования авиабилетов Aviasales провел опрос и выяснил, какие факторы больше всего раздражает россиян, путешествующих самолетом. В исследовании приняли участие 60 тысяч человек, и большинство из них (75 процентов) признались, что они выходят из себя из-за невоспитанных детей, которые могут стучать по спинке кресла, разбрасывать еду или смотреть фильм без наушников в самолете.

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