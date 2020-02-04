Порнозвезда избила и покусала бойфренда и отправилась под арест

Порнозвезду Джесси Джейн (Jesse Jane) арестовали по подозрению в избиении ее бойфренда. Как сообщает New York Post, оба участника конфликта предположительно были в состоянии алкогольного опьянения.

В материале уточняется, что актрису обвиняют в домашнем насилии. Предполагается, что во время ссоры она избила своего бойфренда по лицу, а также покусала его руку.

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Как рассказали полицейские, конфликт между порнозвездой и ее возлюбленным начался с того, что она выбросила его лекарства, приняв их по ошибке за стероиды. Когда мужчина узнал об этом и высказал свое недовольство произошедшим, актриса напала на него.

Сама Джейн заявила, что во время ссоры бойфренд схватил ее за шею и ударил об стену. Однако полицейские не обнаружили на ее теле каких-либо повреждений.

Ранее сообщалось, что за жестокое избиение жены был арестован порноактер Питер Норт. Супруга знаменитости Надя Норт рассказала, что за время их совместной жизни произошло около 20 случаев домашнего насилия, в результате которых у нее диагностировали сотрясения, переломы, порезы и случаи потери памяти.

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