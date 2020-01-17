Японка стала порноактрисой в 81 год и обрела счастье

Жительница Японии Юко Огасавара (Yuko Ogasawara) рассказала, что три года назад, в 81 год, решилась стать порноактрисой. О своем становлении в индустрии порно японка рассказала в интервью интернет-изданию AERA dot. По словам женщины, новая работа помогла ей обрести счастье.

Огасавара — одна из самых пожилых актрис в японской порноиндустрии. Она снимается в фильмах студии Ruby, которая специализируется на роликах с актерами старше 50 лет. По данным издания, основные потребители такого видео — мужчины 60-90 лет. При этом партнерами Огасавары по съемкам чаще всего являются молодые люди.

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Пожилая японка отметила, что, несмотря на преклонный возраст, рада подобной работе, и даже стала регулярно делать небольшие физические упражнения для поддержания себя в тонусе. Она уверена, что секрет ее жизнерадостности и энергичности — в постоянном общении и взаимодействии с молодыми людьми как на съемочной площадке, так и вне нее.

Огасавара родилась в 1938 году в семье страхового агента и домохозяйки. Она получила образование, вышла замуж и родила детей. Из-за болезни ее муж скончался в возрасте 59 лет. Овдовев, она несколько месяцев не выходила из дома, но благодаря помощи матери и сестры решила продолжать активно общаться с людьми и путешествовать. Через пару лет Юко стала владелицей бара, в котором работала до пожилого возраста.

В порно Огасавара попала по предложению одной из постоянных посетительниц заведения. Поначалу японка отказывалась, тогда клиентка под предлогом совместного обеда привела знакомую на съемочную площадку. После этого визита японка поняла, что хочет участвовать в проекте. По ее признанию, после смерти мужа и до начала работы порноактрисой она не встречалась ни с одним мужчиной.

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