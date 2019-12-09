Обладатель выдающегося пениса прочитал статью и пошел в порно

Порноактер Энди Блэк (Andy Black) заявил, что своей карьерой обязан двум факторам: большому пенису и вдохновившей его статье в журнале Vice. История юноши опубликована на сайте издания.

Несколько недель назад журналист Грэхам Исадор (Graham Isador) получил сообщение в Twitter от Блэка. Он прочитал статью репортера о заработке вебкам-моделей и выразил благодарность. В материале автор заявлял, что самые талантливые и эффективные из героинь расследования получали около восьми тысяч долларов в месяц. Эта информация вдохновила парня на карьеру в порно.

Позднее журналист задумался о решении Блэка стать секс-работником, и попросил его об интервью. Тот рассказал, что семья была неблагополучной, а в школе он связался с плохой компанией. В 2017 году Блэк поучаствовал в ограблении и провел месяц в тюрьме для несовершеннолетних преступников.

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Несколько недель в заключении заставили парня задуматься о том, чего он хочет в жизни. У него была мечта стать знаменитым рэпером, а также мысль о том, чтобы выучиться на медбрата. Однако в подсознании, по его словам, были амбиции зарабатывать деньги, используя свою физиологическую особенность — большой пенис. По словам парня, длина органа превышает девять дюймов (почти 23 сантиметра).

После окончания испытательного срока он переехал во Флориду в надежде на новую жизнь. Он нашел работу в кофейне Starbucks и начал исследовать рынок вебкама и порно. На этом поприще юноша стал успешным, но приватные эротические сессии стали мешать работе: он должен был готовить кофе, а в это время фанаты требовали новых откровенных фото. Блэк пробирался в уборную, чтобы выполнить их просьбы. Через месяц доходы от порно в четыре раза превысили зарплату бариста.

«Я послал сообщение: "Извините все! Это было здорово! Это воспоминания, которые я никогда не забуду! Но бросаю Starbucks, чтобы продолжать работу в порно на полный рабочий день!» — сказал Блэк. По его словам, многие коллеги просили не уходить с работы, так как считали его талантливым бариста. В итоге парень уволился и пребывает в восторге от нынешней жизни.

Ранее в декабре сотрудники Insider перечислили мифы, которые распространяются через порноролики. Отмечается, что такие видео нередко воспринимаются как энциклопедия секса, однако они чаще пропагандируют вымышленные образы и действия.

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