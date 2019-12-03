Обманом снятая в порно девушка раскрыла подробности мошеннической схемы

На Reddit появилась история якобы от девушки, которую обманом снимала в порно студия Girls Do Porn, в отношение владельцев которой заведено уголовное дело. История опубликована под ником victim1975. После того, как рассказ начал набирать популярность, автор записи удалила пост, однако пользователи Reddit сохранили его текст.

21-летняя девушка рассказывала, как ее обманом заманили на съемки. Это произошло три года назад, на тот момент ей уже исполнилось 18 лет. Представители Girls Do Porn предложили ей сняться в фотосессии и пообещали оплатить перелет из Вашингтона в Сан-Диего и обратно.

Ей продемонстрировали примеры фотосессий, а также отзывы девушек на сайтах, которые, как она поняла позже, были поддельными. Девушка согласилась и прибыла в Сан-Диего, где ее встретили и сопроводили в отель двое мужчин и женщина.

«Там мне предложили только два варианта: записать видео с ними или самой искать путь домой. Так как денег не было, я одна в неизвестном штате, где и знакомых нет, а вокруг стояли постоянно запугивающие меня мужчины, то я чувствовала, что на самом деле нет у меня никакого выбора», — рассказала victim1975.

Героине рассказа дали подписать контракт на 20 страниц, при этом постоянно требовали не медлить. В результате девушка не успела вчитаться в договор. Спутники пересказали ей условия контракта и показали, где ей нужно расписаться, что она и сделала.

Вместо оговоренного часа съемки шли четыре часа. Партнер вел себя грубо и, несмотря на заверения, что не страдает от венерических заболеваний, оказался носителем хламидиоза.

После съемки ее вновь обманули, пообещав продавать видео только частным коллекционерам вне США. Однако примерно через месяц ее знакомые стали сообщать о ролике в сети с ее участием. Из-за этого она поссорилась с некоторыми друзьями и членами семьи, ей стали постоянно писать неизвестные люди.

Еще в 2016 году на порностудию Girls Do Porn был подан коллективный иск, но слушания начались лишь в середине 2019 года. 22 девушки, имена которых не раскрываются, заявили, что их обманом убедили сниматься в порно. По их словам, организаторы съемок оказывали на них давление и угрожали, а условия договора нарушались. В настоящее время основатель студии Майкл Пратт, заработавший на реализации порно миллионы, находится в бегах.

Студия состояла в партнерских отношениях с Pornhub и имела официальный канал. Лишь через несколько месяцев после появления публикаций в СМИ об иске, порноресурс удалил видеозаписи Girls Do Porn. Аналогичным образом поступили и другие крупные порнографические площадки.

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