Главные мифы о порно развенчали

Сотрудники ресурса Insider перечислили ряд мифов, которые распространяются среди пользователей сети через порноролики. Подборка опубликована на сайте издания.

Журналисты отметили, что порно в сети нередко воспринимается юзерами как энциклопедия секса. Однако такие ролики не являются достоверным источником знаний, так как являются вымыслом, особенно в сфере, касающейся интимной жизни ЛГБТК+.

По данным Insider, анальный секс без подготовки — это миф. Врачи подтверждают, что изображаемое часто в порно резкое проникновение без прелюдий может быть опасным в реальной жизни.

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Зачастую в порно также культивируется ошибочная идея, будто размер пениса влияет на качество секса, и проникающий секс является наилучшим способом достижения удовольствия. Сотрудники Insider обратили внимание на унизительное изображение бисексуалов и транссексуалов, которые якобы хотя секса всегда и со всеми подряд.

Многие мифы коснулись лесбийского секса: к примеру, поза «ножницы», которая нередко используется в эротике, на самом деле не распространена в реальной жизни. То же самое касается изображения пар девушек, которые якобы тут же меняют ориентацию, желая заниматься сексом с мужчиной, стоит им встретить «подходящего».

Отмечается, что стигматизация в порно укореняет гомофобию в обществе, возвеличивает мужчин и не относится всерьез к женской сексуальности. То же касается изображения доминирования: именно мужчины чаще выступают со стороны «силы». В целом порнография воспитывает огромное количество стереотипов, не имеющих отношение к реальности.

Ранее стало известно, что россияне чаще жителей остальных стран смотрят порно жанра «сидение на лице». Это демонстрирует статистика Pornhub: сотрудники провели исследование интересов юзеров в категориях «глубокая глотка» и «сидение на лице».

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