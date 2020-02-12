Звезды Pornhub запишут для любителей порно персональные видео

Сайт Pornhub запустит специальный видеосервис ко Дню святого Валентина. Пользователи смогут заказать персонализированные «видеовалентинки», адресованные их любимым. При этом, как сообщает Mashable, поздравлять их будут известные порноактрисы и актеры.

Записать «видеовалентинки» уже согласились Аса Акира (Asa Akira) и Род Джексон (Rod Jackson). Вице-президент Pornhub Кори Прайс (Corey Price) выразил уверенность в том, что поздравления от любимых порнозвезд помогут многим настроиться на нужный лад в День святого Валентина.

Кроме того, в честь праздника Pornhub традиционно предоставит всем любителям порно бесплатный премиум-доступ.

Ранее Pornhub рассказал о самых популярных поисковых запросах и категориях 2019 года. Всего за год сайт посетили более 42 миллиардов раз. При этом в рейтинге наиболее трендовых запросов первое место заняло любительское видео, а на втором месте оказались пришельцы.

В прошлом году ко Дню святого Валентина Pornhub выпустил рэп-сборник. Альбом, включавший шесть композиций общей продолжительностью 15 минут, распространялся через сервис Apple Music.

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