Pornhub начал по-новому платить порноактрисам

Один из крупнейших порносайтов мира — Pornhub — начал платить порноактрисам и порноактерам криптовалютой Tether (USDT). Об этом он сообщил в своем блоге.

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До 2019 года Pornhub главным образом платил более чем 100 тысячам авторов видео для взрослых с помощью PayPal. Однако в ноябре платежная система отказалась сотрудничать с сервисом после того, как он «совершил некоторые бизнес-платежи без соответствующего разрешения». После этого в Pornhub заявили, что изучат возможность использования криптовалют для осуществления платежей.

Tether — это стейблкоин, который привязан к долларовым резервам компании. Такой коин может обмениваться на реальные деньги. Один стейблкоин Tether соответствует одному доллару. Еще одним новым способом оплаты работы моделей стал бесплатный сервис Cosmo Payment. Он используется для осуществления онлайн-платежей через мобильное приложение с применением банковской карты. Также Pornhub добавил возможность получения денег актерам с помощью депозита — такой способ оплаты стал доступен для жителей Австралии и Пуэрто-Рико.

Ранее Pornhub назвал самые частые поисковые запросы в 2019 году. На первом месте оказались любительские видео, второе заняли пришельцы (тогда сайт связывал это с намерениями пользователей интернета пойти на штурм секретной американской военной базы «Зона 51», которые ничем не закончились), третье — ролики «от первого лица».

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