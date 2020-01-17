Глухой американец подал в суд на Pornhub

Глухой житель США Ярослав Сурис (Yaroslav Suris) подал в суд на крупнейший порносайт Pornhub из-за отсутствия скрытых субтитров во многих видео. Об этом сообщает TMZ.

По мнению Суриса, такая политика сайта ущемляет его права и идет вразрез с федеральным законом страны, а именно с законом о гражданах США с ограниченными возможностями, вступившем в действие в 1990 году. Мужчина объяснил, что пользуется премиум-аккаунтом на сайте и не может понять диалоги во многих видео, так как в роликах нет субтитров.

Сурис потребовал добавления в видео субтитров, а также выплаты компенсации за ущерб. Размер запрашиваемой им суммы неизвестен. Вице-президент Pornhub Кори Прайс (Corey Price) прокомментировал иск, отметив, что обычно компания этого не делает. По словам Прайса, на сайте есть специальный раздел с видео с субтитрами. В настоящий момент в нем находится 410 роликов.

Ранее Pornhub назвал самые частые поисковые запросы в 2019 году. Первое место заняло любительское видео, на втором месте оказались пришельцы, в компании решили, что это связано с призывом пользователей сети штурмовать секретную военную базу ВВС США «Зона 51».

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