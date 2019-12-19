Индейки на порносайтах оказались предупреждением об импотенции

На порносайтах PornHub, YouPorn и RedTube появились видео с индейками. Как пишет издание Mirror, они оказались предупреждением для мужчин, которые смотрят слишком много откровенных роликов, о возможной импотенции.

Видеозаписи опубликованы под названиями «Птица с большой грудью жарится» и «Горячие ноги и сочная грудь». В роликах показан процесс готовки индейки, а внизу экрана отображается текст бегущей строкой: «Каждый десятый мужчина с эректильной дисфункцией говорит о том, что она была вызвана просмотром порно. Почему не отказаться от просмотра порно в этом декабре?»

Ролики были созданы компанией Zava, предоставляющей медицинские услуги онлайн. Для своей акции они выбрали именно видео с индейками, поскольку фразеологизм, означающий «отказаться от какой-либо привычки», с английского буквально переводится как «стать холодной индейкой».

Компания решила напомнить об одной из опасностей просмотра порно накануне Рождества, поскольку, по данным проведенного Zava исследования, 15 процентов любителей порно смотрят больше откровенных видео в праздничный период. «Просмотр порно — это диссоциативный опыт, потенциально влекущий за собой чувство потери контроля в сексе с партнером или лишающий наслаждения во время него», — отметила психотерапевт Клэр Фолкнер (Clare Faulkner).

Ранее Pornhub подвел итоги 2019 года, определив предпочтения жителей разных стран. Россия вошла в топ-20 стран по просмотру видео на порносайте. Самой популярной категорией роликов стал хентай.

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