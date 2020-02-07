Порнозвезды впервые поучаствуют в модных показах

Порнозвезды впервые примут участие в показах на Неделе высокой моды в Нью-Йорке в поддержку женщин. Об этом сообщает Six Page.

Так, по информации источника, несколько актрис из фильмов для взрослых, среди которых Аса Акира (Asa Akira), Марика Хейз (Marica Hase) и Джейд Куш (Jade Kush), пройдут по подиуму в рамках показа берлинского бренда Namilia.

Создатели бренда Нан Ли (Nan Li) и Эмилия Пфол (Emilia Pfohl) назвали коллекцию Herotica и пояснили, что пригласили специальных участниц, чтобы заявить о правах женщин.

«Вселенная сексуального удовольствия ограничилась несколькими скучными и шовинистскими сюжетами, цель которых — ублажать мужчин», — заявил Нан Ли.

В январе модный дом Dior построил подиум в форме женских органов для показа на Неделе высокой моды в Париже. На показе весенне-летней коллекции, посвященном феминизму, модели прошлись по подиуму в форме родовых путей. Инсталляцию создала американская художница и феминистка Джуди Чикаго (Judy Chicago).

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