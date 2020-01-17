Модели вышли на подиум в латексных БДСМ-нарядах

Манекенщицы вышли на подиум в рамках берлинской недели моды в БДСМ-нарядах. На их образы обратило внимание издание The Sun.

На показе коллекции «Рассвет» модного немецкого бренда Obectra, который прошел в театре Дельфы, модели показали костюмы из латекса, цепей и пластика. Так, некоторые из них продемонстрировали черные портупеи, деревянные колодки с прорезями для головы, черные маски из стреп-ленты, квадратные накладки на грудь и откровенные юбки и топы, состоящие из кожаных полосок.

Фото: Hayoung Jeon / EPA-EFE 1 /5

Берлинская марка Obectra прославилась выпуском темной кожаной одежды, на создание которой дизайнеров вдохновляла ночная жизнь столицы Германии. В их ассортимент включены худи, штаны, футболки, пиджаки, футуристические длинные пальто и нижнее белье. Все наряды Obectra разрабатываются и производятся в Берлине.

В декабре 2019 года журналисты назвали костюм креативного директора итальянского модного дома Moschino Джереми Скотта одним из худших на церемонии награждения People’s Choice Awards 2019. 44-летний модельер пришел на мероприятие в наряде с элементами БДСМ. На обнаженное тело он надел кожаную портупею и черный фрак.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!