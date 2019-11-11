Дизайнер вышел в свет в БДСМ-наряде и смутил журналистов

Журналисты Daily Mail назвали костюм креативного директора итальянского модного дома Moschino Джереми Скотта одним из худших на церемонии награждения People’s Choice Awards 2019. Фотографии дизайнера опубликованы на сайте издания.

44-летний модельер пришел на мероприятие в наряде с элементами БДСМ. На обнаженное тело он надел кожаную портупею и черный фрак. На нем также были брюки, подпоясанные громоздким шелковым бантом красного цвета, который переходил в шлейф. Свой образ Скотт дополнил черными ботинками, ремни которых обтягивали его ноги по всей длине.

С 1975 года на премии People’s Choice Awards поклонники самостоятельно выбирают лучших, на их взгляд, деятелей индустрии развлечений. С 2005 года голосование происходит онлайн.

В январе эксперты моды заметили новый тренд у знаменитостей: мужчины начали массово надевать портупею с классическими рубашками и костюмами. Так, сбруей свой наряд дополнил франко-американский актер Тимоти Шаламе на премии «Золотой глобус» в начале года. На нем были черные рубашка и брюки, а также расшитая блестками портупея.

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