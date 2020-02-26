Популярный порносайт представил самый простой способ смотреть порно

Популярный порносайт YouPorn выпустил специальное приложение под названием SWYP, которое, как ожидается, облегчит просмотр роликов для взрослых. В блоге компании его назвали самым простым способом смотреть порно.

Новое приложение по функционалу похоже на TikTok. Пользователи листают короткие версии видео, если какой-то ролик кажется им интересным и они хотят посмотреть его целиком, нужно свайпнуть влево. Отмечается также, что благодаря такому интерфейсу не нужно будет отвлекаться на то, чтобы время от времени нажимать на кнопку Play.

В YouPorn уверяют, что с помощью алгоритмов машинного обучения приложение со временем запомнит порнографические предпочтения пользователя и начнет представлять тот контент, который ему наиболее интересен. Кроме того, в приложении не будет рекламы.

Вице-президент YouPorn Чарли Хьюс (Charlie Hughes) выразил надежду на то, что SWYP сможет стать самым простым и визуально заманчивым способом смотреть порно. Он добавил, что с помощью нового приложения пользователям станет куда проще находить контент, удовлетворяющий их личным предпочтениям.

Ранее в феврале порноактриса Райли Рид рассказала поклонникам об изнанке профессии. Она отметила, что работа пагубно сказалась на отношениях с семьей и на личной жизни. Порноактриса добавила, что часто чувствует себя грустно и одиноко.

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