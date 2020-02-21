Раскрыт процесс создания порно для слепых

Писательница и редактор Кэтрин Симпсон (Kathryn Simpson) рассказала о том, как создается порно для слепых. В интервью Slate она раскрыла подробности процесса написания сценария и озвучки эротических роликов для сайта Pornhub.

По данным издания, первые ролики для слепых появились на ресурсе в 2016 году, но их база постепенно пополняется. Такие версии содержат аудиодорожки с пояснениям к видео. Для их записи и создания текстовых комментариев Pornhub обращается к фрилансерам.

Симпсон сообщила, что лично поучаствовала в создании текстовых версий 35 порнороликов. Она отметила, что стала этим заниматься практически случайно — получила предложение о сотрудничестве от Pornhub и в итоге согласилась. По ее словам, самое сложное в этой работе — создать и сохранить у слушателя порно правильное настроение.

Она вспомнила, что тестовым заданием для нее стало создание текстовой версии ролика, который был посвящен эротической фантазии о сводных брате и сестре в душе. Симпсон добавила, что при создании сценария необходимо использовать не только обычную разговорную лексику, но и сексуальные, а иногда даже порнографические слова. «Только в этот период моей жизни я искала синонимы к словосочетаниям "мокрая киска" и "толстый пенис"», — пошутила писательница.

По словам Симпсон, для успешного написания текстовой версии видео ей приходилось много раз смотреть каждое. Она пояснила, что на время ее работы влияло очень много факторов, в том числе место, количество участников ролика и их действия.

В 2017 году слепые интернет-пользователи в интервью рассказывали о своем опыте прослушивания порнографических роликов. 41-летний Дэвид, потерявший зрение в 17 лет, отмечал, что озвученные ролики «более яркие и реалистичные», чем эротические рассказы, которые он слушал.

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