Женщина попробовала аудиопорно и поделилась впечатлениями

Журналистка The Guardian Поппи Нур (Poppy Noor) рассказала о своих впечатлениях после нескольких часов прослушивания аудиопорно — эротических записей, в которых нет видеоряда.

По ее словам, в настоящее время подобный формат эротических развлечений стал популярен у женщин. Каждая запись длится от 8 до 10 минут. Нур подчеркнула, что в отличие от фильмов, при прослушивании такого «порно» нужно самостоятельно представлять происходящее.

Она рассказала, как в одной из записей прослушала ситуацию, когда молодая пара делала ремонт в доме. Партнеры помогали друг другу в рабочем процессе, но затем плавно перешли к поцелуям. Нур пояснила, что оценивала происходящее только по звукам, — к примеру, стонам.

Одна из пользовательниц сервиса, предоставляющего такой контент, 27-летняя женщина, настоящее имя которой не приводится, отметила, что не считает это чем-то потрясающим, но понимает, почему аудио порно предпочитает женская аудитория. «Причина в ощущении стабильности и комфорта от происходящего», — заметила она. При этом поклонница таких эротических историй предпочитает слушать их в одиночестве.

Нур отметила, что аудио порно позволяет женщинам фантазировать на тему услышанного. По данным опроса, женщины зачастую чувствуют возбуждение физическое, но не психологическое, или наоборот. Пользовательница рассказала журналистке, что благодаря эротическим звуковым рассказам эта разница минимизируется, и сравнила ощущения с чтением книги.

Ранее шведский режиссер и продюсер порнофильмов Эрика Ласт (Erika Lust) рассказала, как борется с унижением женщин в сюжетах эротических видео и стремится изменить представление о порнографии. Она уверена, что дискурс в порно формируют только мужчины.

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