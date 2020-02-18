Девушка сняла порно в библиотеке с учениками и рассердила местных жительниц

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Девушка сняла порно в библиотеке, в которой на тот момент находились несколько учеников. Как сообщает The Sun, видео затем опубликовали на порносайте Pornhub.

Запись сделана днем в библиотеке «Оушен Парк» в городе Санта-Моника американского штата Калифорния. Девушка обнажалась на улицах у здания и рядом с начальной школой, а после занялась сексом в помещении библиотеки.

Как сообщает CBS Los Angeles, местные жительницы рассержены из-за таких действий молодых людей. «Боже сохрани, если бы ребенок, находясь в библиотеке, оказался там прямо во время этого всего. Я больше всего переживаю из-за этого», — отметила Джанет Маклафлин (Janet McLaughlin), проживающая неподалеку. Она подчеркнула, что детям не стоит видеть такое, а снимать порно надо в гостиницах.

По словам Маклафлин, о порно она узнала после того, как одна из обеспокоенных родителей отправила ей ссылку на ролик. Телеканал отметил, что лицо мужчины, участвующего в видео, не показывается, а личность девушки установить удалось — она уже снимала подобные ролики. Местные власти пока не прокомментировали журналистам произошедшее.

Ранее парень и девушка сняли любительское порно в святыне Мьянмы. За это местные власти объявили их в розыск и намерены наказать за оскорбление религиозного места. Для этого они даже отправили фотографии пары из ролика в отели по всей стране.

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