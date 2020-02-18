На сайте британской королевской семьи обнаружили ссылку на порно

На сайте британской королевской семьи обнаружили ссылку на порносайт. Как сообщает Daily Mail, ссылка содержится во вкладке с рассказом об одной из благотворительных организаций.

По данным издания, ссылка указана на странице Dolen Cymru, посвященном организации помощи жителям африканской страны Лесото. При нажатии на нее вместо рассказа о благотворительности пользователь видит китайский порноресурс, предлагающий эротические трансляции.

Отмечается, что принц Гарри является покровителем Dolen Cymru с 2007 года. Организация была основана в 1985 году и располагается в Кардиффе, столице Уэльса. С ее помощью в школы и больницы африканской страны направляют специалистов для обмена опытом.

В пресс-службе Букингемского дворца пока не прокомментировали инцидент. На данный момент ссылка все еще ведет на иностранный порнографический ресурс. Он имеет то же название, что и благотворительная организация.

В ноябре 2019 года родители, искавшие данные о специализированных образовательных услугах, обнаружили на портале британской начальной школы порнографию. Это произошло из-за того, что домен, которым владела местная администрация, позднее был передан поставщику контента для взрослых.

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