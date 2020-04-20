Женщина решила повторить популярный танец из соцсети и сломала обе ноги

Британка сломала лодыжки на обеих ногах во время попытки повторить танец из популярного в соцсети TikTok челленджа. Как сообщает Daily Mirror, 27-летнюю Сапфир Чарльзуорт (Sapphire Charlesworth) доставили в больницу с серьезными травмами.

Жительница графства Дарем на северо-востоке Англии решила снять видео с танцевальными движениями под песню Oh Nanana группы Bonde R300 для участия в одноименном челлендже.

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Чарльзуорт получила травму, когда готовилась записать ролик вместе с партнершей Нааджил Ларти (Naadjele Lartey). Врачи

госпитализировали ее с переломом обеих лодыжек. Специалисты полагают, что в будущем Сапфир может потребоваться операция, но пока ее отпустили домой, наложив гипс.

«Мы тренировались, я двинула ногой и поскользнулась. В этот момент услышала хруст и оказалась на полу. Было ужасно больно. Мы решили подождать, пройдет ли боль, но в итоге поняли, что надо вызывать скорую помощь», — рассказала Чарльзуорт. Она порекомендовала остальным всерьез задуматься, стоит ли участвовать в этом флешмобе.

В танце под Oh Nanana двое участников должны стучать стопами под разным углом в такт мелодии. В челлендже поучаствовали уже тысячи пользователей TikTok.

В соцсети пользователи регулярно создают различные развлекательные флешмобы. Зачастую такие соревнования угрожают здоровью их участников и оборачиваются скандалами. Так, 17-летняя блогерша Несса Баретт (Nessa Barrett) опубликовала в TikTok видео с танцем под стихи из Корана. Из-за негативных комментариев девушке пришлось удалить ролик и выложить запись с извинениями. В итоге юзеры посчитали, что этим она сделала только хуже.

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