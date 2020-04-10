Юная блогерша извинилась за танец под стих из Корана и сделала только хуже

Видео: FahmeedaB XO / YouTube

17-летняя блогерша Несса Баретт (Nessa Barrett) опубликовала видео с танцем под стихи из Корана в своем аккаунте в TikTok, на который подписано шесть миллионов человек. Девушке пришлось удалить ролик и выложить запись с извинениями. Как пишет Insider, юзеры посчитали, что так она сделала только хуже.

На видео Баретт с подругой исполняет движения не под музыку, а под стихи из священной мусульманской книги, озвученные мужским голосом. Блогерша стерла ролик после того, как в Twitter поднялась волна недовольства ее поведением, однако запись была переопубликована на YouTube.

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В итоге девушке пришлось записать новое видео — с извинениями перед интернет-сообществом. В обращении к недовольным Баретт объяснила, что не знала, что это стихи из Корана. Она заверила, что не хотела никого оскорбить, а также поведала, что в ее семье знакомы с религией, а мачеха родом из Египта.

Тем не менее пользователи Twitter сочли, что своим выступлением Несса сделала только хуже. Они обратили внимание на то, что девушка, родственники которой исповедуют ислам, просто не может не знать о том, откуда эти стихи. Юзеры также предположили, что Баретт на самом деле понимала, что делает, и потому признали ее видео издевательством не только над анонимами в интернете, но и над близкими ей людьми.

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