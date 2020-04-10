Семья швырнула дочь с редкой болезнью ради популярного видео для соцсети

Семья Уитакеров из США во время съемок видео для TikTok отшвырнула в сторону дочь с редкой болезнью. Как сообщает BuzzFeed News, ролик стал набирать просмотры, но многие пользователи соцсети подвергли критике действия родителей девочки ради популярности.

Уитакеры проживают в городе Джексонвилл, штат Флорида. Они создали аккаунт в TikTok, где рассказывают о том, как они проводят время в период карантина. Вместе они записали видео для челленджа Something New. Участники челленджа, стоя один за другим, повторяют движения под одноименную песню. Исполнив движение, участник выходит из кадра.

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У пары восемь детей от 5 до 22 лет, в ролике они показывают разные движения руками и ногами. В самом конце записи появляется 14-летняя Эбби. Через мгновение мать девочки по имени Ким отшвыривает дочь в сторону. В комментариях пользователи стали выражать негодование по этому поводу, заметив, что у девочки имеются нарушения опорно-двигательных функций. Возмущенные критики заявили, что родителям не следовало так поступать.

В общении с BuzzFeed News Ким подтвердила, что у дочери синдром 1p36 — редкое хромосомное заболевание, которое мешает ей свободно передвигаться и взаимодействовать с миром. Однако женщина подчеркнула, что Эбби положительно оценила свое участие в ролике. «[Эбби] любит, когда ее подбрасывают, как и любой другой ребенок, и смеется, так как она такая же, как и любой другой ребенок. Она моя дочь уже 14 лет, и я знаю ее лучше, чем кто-либо другой», — заметила мать.

Старшая в семье, 22-летняя Кэйли (Kayle) сообщила, что была на диване во время записи и поймала девочку. «То, что мы сделали, не было опасным или вредным для нее», — добавила она.

Видео уже посмотрели более семи миллионов раз, свыше миллиона пользователей поставили ему лайк. Однако за последние пару дней семья получила множество и гневных комментариев. По словам членов семьи, на некоторое время ролик заблокировали. Уитакеры считают, что это произошло из-за большого числа жалоб юзеров.

Пользователей TikTok регулярно обвиняют в опасных действиях ради съемки ролика, который потенциально может стать популярным. Так, ради одного из челленджей блогер облизал сиденье унитаза и снял это на видео, подражая другим авторам контента.

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