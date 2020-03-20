Блогерша спасла тонущего пса и нарвалась на критику

Пользовательница TikTok с ником @cadbea опубликовала видео, на котором запечатлено, как она спасла тонущего пса. Однако вместо положительных отзывов она попала под шквал критики.

В ролике, который вскоре стал вирусным и набрал более десяти миллионов просмотров, девушка танцевала рядом с бассейном. Одна из прогуливавшихся рядом собак упала в воду. Блогерша бросилась спасать питомца, однако перед прыжком в воду сняла кроссовки и проверила, нет ли в кармане ее джинсов телефона, из-за чего нарвалась на критику.

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Многие комментаторы оказались недовольны тем, что девушка сначала позаботилась об обуви и гаджете, а не ринулась сразу же в воду. «Телефон и кроссовки важнее жизни твоих собак? Ого...» — написал к посту один из пользователей. Однако некоторые заступились за блогершу и не нашли ничего предосудительного в ее реакции: по их мнению, каждый в стрессовой ситуации действует по-своему.

Ранее TikTok-блогеры запустили провокационный «коронавирусный челлендж»: они облизывали сиденья унитазов и записывали себя на видео. Инициатор флешмоба позже удалила оригинальный ролик и объяснила, что тщательно продезинфицировала поверхность, прежде чем прикасаться к ней языком.

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