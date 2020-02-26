Подросток пошлепал мать по груди и запустил «самый отвратительный» челлендж

17-летний пользователь TikTok по имени Эйден Райдингс (Aiden Ridings) запустил новый челлендж: подросток пошлепал по груди свою мать под музыку ирландской группы Two Door Cinema Club. Издание New York Post назвало этот челлендж «самым отвратительным».

Подросток опубликовал 18-секундный ролик на своей странице в TikTok. Отмечается, что хоть эта социальная сеть и известна странными и даже опасными челленджами, видео Райдингса привлекло к себе столько внимания, что в итоге он удалил TikTok-аккаунт.

Однако удалить ролик из интернета не удалось. Позже пользователь по имени Брендон опубликовал его в Twitter. За несколько дней видео набрало 4,5 миллиона просмотров и почти 165 тысяч лайков. В комментариях многие поделились тем, насколько их разозлило поведение подростка. К примеру, один из пользователей посетовал на то, что белые люди слишком много позволяют своим детям, а другой заявил, что ненавидит быть белым из-за подобных поступков.

Сам же Райдингс заявил, что опубликовал видео, потому что посчитал его забавным, и что он не намерен реагировать на негативные комментарии. Он добавил, что его мама нормально отнеслась к такой идее и спокойно согласилась на съемки ролика.

В конце января в TikTok стремительно набрал популярность другой челлендж. Его участники окунали тестикулы в различные жидкости, в том числе в соевый соус, и делились впечатлениями. Мужчины уверяли, что таким образом проверяют информацию о том, что в этой части тела есть вкусовые рецепторы.

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