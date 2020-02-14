Мужчина ударил тюленя ради видео и попал в розыск

Пользователь TikTok опубликовал снятое на Гавайях видео, в котором он бьет тюленя на берегу. После этого мужчина попал в розыск, поскольку животное относится к вымирающему виду и нападать на него — серьезное правонарушение. Об этом сообщает таблоид Daily Mirror.

В ролике мужчина стоит рядом с тюленем, затем наносит ему удар ладонью и убегает. Личность автора публикации была установлена. Выложивший в соцсеть видео юзер утверждает, что не он нанес удар животному, но принес извинения за то, что проявил неуважение, опубликовав подобный материал.

Материалы по теме Новые боги хайпа TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?

Руководитель местного отдела охраны природы Джейсон Редулла (Jason Redulla) отметил, что людям следует как можно скорее сообщать о жестокости по отношению к животным. По его словам, это необходимо ради того, чтобы не создавать дополнительных трудностей при сборе доказательств и показаний свидетелей.

«Слишком часто мы узнаем о таких случаях, когда видео уже опубликованы в социальных сетях», — пояснил он. Редулла также заявил, что произошедшее доказывает, как важно изучать культуру того места, куда та приезжаешь. По данным издания, в отношении мужчины в данный момент проводится расследование.

Ранее в TikTok стал популярным новый челлендж, участники которого окунули тестикулы в различные жидкости, в том числе в соевый соус, и записали себя на видео. По словам создателей роликов, они сделали это ради науки, так как хотели проверить, действительно ли в этой части тела есть вкусовые рецепторы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!