Пугающий рассказ студентки об опасности грызть ногти привлек миллионы людей

Студентка из американского штата Техас рассказала на платформе TikTok, как привычка грызть ногти на руках едва не обернулась для нее ампутацией пальца. Об этом сообщает издание Daily Mail.

18-летняя Лорен Николс (Lauren Nichols) призналась в одном из своих видео, как из-за пагубной привычки кусать ногти она подхватила опасную инфекцию — паронихию. «Дорогие любители погрызть ногти, призываю вас, перестаньте это делать. Я едва не лишилась кончика пальца по этой причине», — начала она видеообращение. Пугающий рассказ быстро стал вирусным и привлек внимание миллионов людей.

По ее словам, 8 января она заметила на кутикуле пальца зеленое пятнышко, приняв его за небольшой синяк. Девушка решила поискать в интернете информацию о синяке в области околоногтевого валика и обнаружила, что у нее могла развиться паронихия. На следующий день она обратилась к доктору, который прописал ей антибиотики.

10 января Николс поняла, что лечение не помогает, поскольку палец начал гноиться еще сильнее. К 13 января область воспаления увеличилась и стала ярко-красного цвета. Американка вновь записалась на прием к врачу. «Тогда мне сказали, что необходимо делать операцию. Мне едва не ампутировали палец из-за привычки кусать ногти», — взволновано заключила она.

В конце января сообщалось, что привычка грызть ногти обернулась для жителя Шотландии инфекцией. Снимками его воспаленного пальца поделилась приятельница Карен Пит (Karen Peat). В ходе операции мужчина лишился ногтя, который, по словам медиков, может уже не восстановиться.

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