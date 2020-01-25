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Привычка грызть ногти обернулась для мужчины смертельной инфекцией

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Привычка грызть ногти обернулась для жителя Шотландии смертельной инфекцией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Карен Пит (Karen Peat) поделилась снимками воспаленного пальца ее приятеля, который из-за вредной привычки подхватил опасную инфекцию. По ее словам, мужчину, имя которого пожелала сохранить в тайне, отвезли в больницу города Глазго 8 января. «Просто этот человек очень любит грызть ногти», — пояснила она.

Пациента положили в отделение неотложной помощи. Врачи подчеркнули, что в случае промедления с лечением инфекция может распространиться дальше по руке и привести к летальному исходу. Знакомому Пит провели операцию и установили капельницу с антибиотиками. В результате он лишился ногтя, который, по словам медиков, может уже не восстановиться.

«Пожалуйста, не грызите свои ногти!» — призвала Пит, подчеркнув опасность этой вредной привычки. Один из комментаторов признался, что недавно начал грызть ногти из-за стресса, но пугающие снимки воспаленного пальца заставили его одуматься.

В 2018 году стало известно о жителе британского города Уэстклифф-он-Си (графство Эссекс, Шотландия), который попал в больницу с тяжелой формой заражения крови из-за привычки кусать ногти на руках. Рики Кеннеди (Ricky Kennedy) так сильно обкусал ноготь на большом пальце, что под ним образовался пузырь с жидкостью.

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