Привычка грызть ногти обернулась для мужчины смертельной инфекцией

Привычка грызть ногти обернулась для жителя Шотландии смертельной инфекцией. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Карен Пит (Karen Peat) поделилась снимками воспаленного пальца ее приятеля, который из-за вредной привычки подхватил опасную инфекцию. По ее словам, мужчину, имя которого пожелала сохранить в тайне, отвезли в больницу города Глазго 8 января. «Просто этот человек очень любит грызть ногти», — пояснила она.

Пациента положили в отделение неотложной помощи. Врачи подчеркнули, что в случае промедления с лечением инфекция может распространиться дальше по руке и привести к летальному исходу. Знакомому Пит провели операцию и установили капельницу с антибиотиками. В результате он лишился ногтя, который, по словам медиков, может уже не восстановиться.

«Пожалуйста, не грызите свои ногти!» — призвала Пит, подчеркнув опасность этой вредной привычки. Один из комментаторов признался, что недавно начал грызть ногти из-за стресса, но пугающие снимки воспаленного пальца заставили его одуматься.

В 2018 году стало известно о жителе британского города Уэстклифф-он-Си (графство Эссекс, Шотландия), который попал в больницу с тяжелой формой заражения крови из-за привычки кусать ногти на руках. Рики Кеннеди (Ricky Kennedy) так сильно обкусал ноготь на большом пальце, что под ним образовался пузырь с жидкостью.

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