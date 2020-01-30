Рыбак поймал загадочное морское существо с огромной головой и тремя щупальцами

Пользователь социальной сети TikTok под ником @natalie1526n разместила видео с загадочным морским существом. Публикация стала вирусной и собрала более миллиона просмотров.

Рыбак поймал необычное существо с огромной головой и тремя щупальцами и подозвал мать. «Что это за монстр, мам, посмотри! Мам, ты это видишь?» — говорит автор ролика. Та увидела улов сына и закричала: «Какой ужас, что это за тварь!» На следующих кадрах существо начинает извиваться в разные стороны, и рыбак спрашивает: «Что происходит?»

Пользователи сети принялись гадать, что это такое. Одни предположили, что это осьминог-мутант или свернувшийся скат. Другие посчитали, что на видео кальмар. Многие комментаторы подчеркнули, что существо выглядит пугающе. «Я не знаю, что это такое, но мне оно не нравится», — заявил один из юзеров.

В 2019 году рыбак из австралийского города Сиднея выложил в группе Trapman Bermagui в Facebook фотографию необычного морского существа и попросил пользователей сети подсказать его название. На фотографии запечатлена рыба с полупрозрачной кожей и крупной пастью.

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