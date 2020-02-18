Пользователь сети десять дней пил пищевой краситель и поделился результатами

Пользователь соцсети TikTok с ником Coltyy запустил новый челлендж: десять дней подряд он пил пищевой краситель синего цвета. Как сообщает таблоид Daily Mirror, ход «эксперимента» и его результаты мужчина регулярно публиковал в своем аккаунте.

Он утверждал, ссылаясь на неназванные интернет-источники, что через пять дней регулярного употребления этого красителя его моча станет синего цвета. При этом пользователи, следившие за его публикациями, отметили, что через пять дней синими стали его зубы, а через десять дней оттенок начали изменять волосы и кожа.

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Вслед за Coltyy челлендж начали повторять другие пользователи TikTok. К примеру, один из друзей мужчины решил провести аналогичный «эксперимент» с зеленым красителем.

В TikTok посчитали некоторые из видео опасными и сопроводили ролики пометкой о том, что в них показаны травмоопасные действия. Сам Coltyy утверждает, что челлендж не навредил его организму и что он намерен продолжить пить синий пищевой краситель.

Врачи и специалисты в области медицины отметили, что в малых дозах краситель безвреден, но некоторые исследования показали взаимосвязь между его употреблением в пищу и развитием синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Ранее пользователь TikTok опубликовал видео, в котором мужчина бьет тюленя на берегу. После этого юзер попал в розыск, поскольку животное относится к вымирающему виду. Однако теперь он утверждает, что лишь опубликовал ролик, но сам не нападал на тюленя.

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