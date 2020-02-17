Девушки сбрили брови ради сходства с единственной красавицей в семье Кардашьян

Девушки сбрили брови ради сходства с американской супермоделью Кендалл Дженнер, которую телеведущий Пирс Морган назвал единственной красивой женщиной в семье Кардашьян. Об этом сообщает Mirror.

В социальной сети TikTok набирает популярность новый челлендж под названием Fox Eye. Его участники сбривают угол брови, чтобы на его месте дорисовать прямую линию, уходящую к вискам. Так, по мнению пользователей сети, создается эффект «лисьих глаз», который часто использует в своем макияже Кендалл Дженнер.

Однако попытки некоторых фанатов повторить образ модели закончились неудачно: девушки остались без бровей, не достигнув желаемого сходства с Дженнер. Своим недовольством от челленджа они поделились на своих страничках в TikTok.

«"Лисьи брови"— ложь, я подаю на вас в суд. Я скучаю по своим бровям», — пожаловалась одна. «Способность, при которой можно взять и сбрить брови, должна быть незаконна», — пошутила другая. «Поблагодарите меня потом», — написала пользовательница, показавшая прием, с помощью которого можно создать такой взгляд без бритья.

В январе 18-летняя визажистка из Дании отрастила густую черную монобровь и прославилась в сети. Сара Мари Кларк (Sarah Marie Clarke) перестала выщипывать брови в марте 2019 года. В новом образе она стала востребованной у фотографов и начала модельную карьеру. Датчанка также рассказала, что теперь мужчины уделяют ей больше внимания, однако некоторые из них все же критикуют ее внешний вид.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!