Опубликовано фото «единственной красавицы в семье Кардашьян» без зуба

В сети появилась детская фотография американской супермодели Кендалл Дженнер, которую ранее прозвали единственной красавицей в семье Кардашьян, без зуба. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте ее младшей сестры, предпринимательницы Кайли Дженнер.

На фото маленькая Кендалл запечатлена вблизи. Девочка улыбается, демонстрируя выпавший верхний молочный зуб. «Я по тебе скучаю», — написала Кайли Дженнер в описании к посту, который через два часа после публикации собрал полтора миллиона лайков.

Фото опубликовано @kyliejenner

Подписчиков умилила архивная фотография 24-летней топ-модели. «Она очаровательна!», «Это слишком трогательно», «Вообще не изменилась!», «Это очень мило с твоей стороны, Кайли», — писали они в комментариях.

В феврале 2018 года британский телеведущий Пирс Морган заявил в программе Good Morning Britain, что единственная привлекательная женщина в семействе Кардашьян — это модель Кендалл Дженнер. То же утверждение он повторил в минувшем марте. «Я не грублю, но единственная привлекательная девушка в семье — это Кендалл, а остальные… Ни одна из них не привлекательна!» — сказал ведущий.

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