Густая монобровь прославила девушку-подростка

Юная визажистка из Дании отрастила густую черную монобровь и прославилась в сети. Своей историей 18-летняя Сара Мари Кларк (Sarah Marie Clarke) поделилась с The Sun.

Девушка отказалась от выщипывая бровей в марте 2019 года, несмотря на то, что ее друзья были против этого. Она решилась на такой шаг, увидев, как другие визажисты в Instagram рисовали одну широкую бровь на лицах моделей.

«Так, потихоньку я начала отращивать собственную монобровь, но мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к этому. Затем я увидела, как все больше и больше девушек в Instagram делали то же самое, и стала более уверенной в себе», — подчеркнула подросток.

В новом образе Кларк стала востребованной у фотографов и начала модельную карьеру. Она также рассказала, что теперь получает больше внимания от мужчин, однако некоторые из них все же критикуют ее внешний вид.

Датчанка уточнила, что иногда незнакомцы фотографируют ее в общественных местах и смеются над ней. Негативные комментарии под своими фото она предпочитает удалять.

В июне 2018 года 21-летняя модель София Хаджипантели с густой черной монобровью поведала в интервью BBC News, какие идеи она отстаивает своей яркой внешностью. Девушка заявила, что не видит проблемы в повышенной растительности на теле, и призвала людей не стесняться своих особенностей и игнорировать недоброжелателей.

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