Модель с монобровью призвала не стесняться

София Хаджипантели (Sophia Hadjipanteli), 21-летняя модель, прославившаяся густой и черной монобровью, рассказала о своем вкладе в продвижение разнообразия красоты. Об этом сообщает BBC News.

Девушка греко-кипрского происхождения поделилась позицией, которую она отстаивает своей необычной внешностью: «Мы меняем восприятие того, как оценивается красота. И люди, которые выглядят несколько иначе, имеют право выглядеть так, как им нравится», — заявила Хаджипантели.

Она добавила, что люди часто обвиняют ее в лицемерии и непоследовательности в продвижении разнообразия красоты, поскольку киприотка выделяется растительностью в зоне бровей, но при этом удаляет волосы с тела. Модель рассказала, что греки-киприоты отличаются более обильной растительностью на теле, однако она никогда не видела в этом проблему. Также девушка призвала не стесняться своих особенностей и игнорировать недоброжелателей.

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На сегодняшний день у Хаджипантели 188 тысяч подписчиков в Instagram. Для того чтобы вдохновить других, студентка использует хештег #UnibrowMovement для публикаций.

9 июня сообщалось, что интернет-пользователи раскритиковали звезду американского реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян за монобровь сына Мейсона, после того как отец мальчика выложил совместную фотографию. «У тебя столько денег, а ты ничего не можешь сделать с бровями бедного ребенка!» — возмущались комментаторы в социальных сетях.

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