Черная монобровь прославила натуральную блондинку

Густая черная монобровь принесла известность студентке с острова Кипр. Об этом сообщает Daily Mail.

Когда фотографии со сросшимися бровями 21-летней модели Софии Хаджипантели разошлись по сети, она столкнулась с волной негатива. По словам студентки, ее обзывали в соцсетях, а некоторые даже угрожали ее убить.

«Говорят, что это отвратительно. А я думаю, что такого отвратительного в растительности на лице или где-то еще?» — поделилась Хаджипантели.

София Хаджипантели — натуральная блондинка — однажды попыталась затонировать брови и случайно покрасила их в черный цвет. Тогда вместо того, чтобы перекрасить или выщипать их, модель решила оставить себе необычную внешность, которая придает ей сходство с художницей Фридой Кало.

На сегодняшний день у Хаджипантели 165 тысяч подписчиков в Instagram. Для того чтобы привлечь еще больше внимания к моноброви и вдохновить других не стесняться своей внешности, студентка использует хештег #UnibrowMovement для публикаций.

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В марте на выставке в Музее Виктории и Альберта в Лондоне представили карандаш, которым Фрида Кало выделяла свою знаменитую монобровь. Посетителям продемонстрировали коллекцию из 200 личных вещей художницы, включая украшения, одежду, протез ноги и косметику. Выяснилось, что Кало предпочитала продукцию американского производителя косметических средств Revlon.

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