Раскрыт секрет моноброви Фриды Кало

На выставке в Музее Виктории и Альберта в Лондоне представили карандаш, которым Фрида Кало выделяла свою знаменитую монобровь, сообщает Metro.

Посетителям продемонстрировали коллекцию из 200 личных вещей художницы, включая украшения, одежду, протез ноги и косметику. Выяснилось, что Кало предпочитала продукцию американского производителя косметических средств Revlon и пользовалась его румянами, помадой и карандашом для бровей.

Ни одного из продуктов уже нет в продаже, однако бренд до сих пор выпускает аналогичный карандаш — Revlon’s Soft Black Colorstay Pencil.

Фрида Кало (Frida Kahlo de Rivera) — мексиканская художница XX века, наиболее известная автопортретами. Стиль Кало иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Основоположник сюрреализма Андре Бретон причислял ее к сюрреалистам.

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В феврале американская визажистка и бьюти-блогер Худа Каттан задала новый тренд — брови, формой напоминающие рыбий хвост. Бровь делится на две части так, чтобы ее очертания были похожи на плавники. При этом верхняя часть направлена вверх, а другая отделена от нее небольшим промежутком и остается в своем обычном положении.

«Рыбий хвост» привлек внимание пользователей Instagram. Однако выяснилось, что фотографии с бровями в виде рыбьего хвоста в Instagram-профиле Худы Каттан — фейк, созданный в фоторедакторе. Тем не менее, подписчицы-визажистки попытались самостоятельно изобразить «хвосты» на своих бровях: подрисовывали верхний плавник карандашом, а зазор между двумя частями замазывали консилером.

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