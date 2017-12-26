Эксперты выбрали самый необычный макияж года

Эксперты косметического рынка и визажисты выбрали самые необычные тренды макияжа уходящего года, сообщает Fashion Network.

Специалисты проанализировали образы с показов и презентаций модных домов и брендов одежды сезона весна-лето 2018. За основу взяли такие бренды, как Emporio Armani, Topshop, Philipp Plein, Tadashi Shoji, Elie Saab, Y/Project, Celine, Bottega Veneta.

Фото: Madison / BFA / REX 1 /3

Среди заметных тенденций эксперты выделили яркие тени красного, синего, либо бирюзового оттенка, глиттер, блестки, голографический эффект и двойные стрелки, обводящие глаз и по верхнему, и по нижнему веку. Известная визажистка и создательница собственной марки косметики Пэт Макграт на примере своих образов на показе Maison Margiela предложила женщинам нейтральный макияж губ в контрасте с яркими тенями (малиновыми и оттенка фуксии).

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Ранее сообщалось, что специалисты косметического рынка определили самые полезные предметы в женской косметичке. Лидером рейтинга назван пинцет для удаления нежелательных волосков и для разделения ресниц. Вторыми по полезности оказались щипцы для завивки ресниц. Далее следуют скошенная кисть, щеточка для бровей, спонж для нанесения тонального средства и расческа.

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