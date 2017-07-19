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Британская визажистка Пэт Макграт представила матовые помады с золотыми губами

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Британская визажистка Пэт Макграт представила коллекцию матовых губных помад Lust Matte Trance Lipsticks, сообщает Vanityfair.

По словам Макграт, средства отличаются «идеально матовой текстурой». В гамме 9 оттенков — от светло-бежевых и ярко-красных до тонов бургундского и черного цвета. Помады названы в честь «муз» визажистки — известных моделей (Наоми Кэмпбелл, Карен Элсон, Кристен Макмэнами и других). Синий футляр с рельефным изображением золотых губ продается в чехле, наполненном золотистыми пайетками. Как рассказала визажистка, до официальной презентации она успешно протестировала формулу помад на показе Prada’s Resort Show.

Помады продаются на официальном сайте Макграт по цене 38 долларов за штуку.

Пэт Макграт — британская стилистка и визажистка. В разное время сотрудничала с брендами Prada, Miu Miu, Comme des Garçons и Dolce & Gabbana. В июне 2017 года Макграт стала первым визажистом, получившим за свою работу награду СFDA Fashion Awards.

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