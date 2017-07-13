Женщинам посоветовали наносить макияж при помощи «пуль»

Компания Cube Beauty представила спонж в форме пули The MakeUp Bullet. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 июля.

Дизайн аксессуара разработала американмкий визажист Ева Джейн Банкли. На задней части спонжа есть специальное отверстие для пальца. Спонж The Makeup Bullet имеет заостренный кончик, направленный на работу в области глаз и губ, вокруг носа и других труднодоступных участках лица, а вытянутая часть предназначена для лба, щек и подбородка.

По словам вмзажиста, «Пуля» подойдет для нанесения жидких основ, пудровых и кремовых текстур. Спонж сделан из мягкого гипоаллергенного материала, который не содержит латекса.

Для регулярного применения рекомендуется очищать спонж ежедневно: при помощи теплой воды и жидкого мыла.